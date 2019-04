Wiceszef ZNP: strajkujemy w interesie uczniów. To nasza wspólna sprawa

Wiceprzewodniczący ZNP Krzysztof Baszczyński zapewnia, że strajk nauczycieli nie ma na celu jedynie podwyższenia wynagrodzeń pracowników szkół, ale również poprawę jakości polskiej oświaty. Związkowiec podkreśla, że termin zakończenia protestu zależy od rządu.

- Może to dziwnie zabrzmi, ale my występujemy w interesie uczniów. To nasza wspólna sprawa. Jestem przekonany, że większość rodziców nas rozumie. To nie jest tylko strajk "o pieniądze”. Protestujemy przeciwko całej "deformie” oświaty. Liczymy na poprawę jakości kształcenia - powiedział na antenie TVN24.