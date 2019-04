Zagraniczni nauczyciele popierają strajk w Polsce. "Edukacja wymaga pieniędzy"

Dwie światowe organizacje skupiające pracowników oświaty poparły protest polskich nauczycieli. Swoją solidarność okazują też nauczyciele z całego świata. - Żaden rząd nie może twierdzić, że zależy mu na edukacji uczniów, jeśli nie inwestuje w nauczycieli - mówi szef brytyjskiego związku nauczycielskiego.

EI to jedna z największych na świecie organizacji związkowych. Skupia związki zawodowe pracowników szkolnictwa z 172 krajów. Co ciekawe, do organizacji należy zarówno Związek Nauczycielstwa Polskiego, który organizuje strajk, jak i oświatowa Solidarność.