Wiceszef MSZ strofuje Donalda Tuska. "Rozumiem frustrację"

Donald Tusk powinien powstrzymać się przed takimi uwagami - stwierdził wiceszef MSZ Konrad Szymański, oceniając komentarz przewodniczącego RE ws. winy władzy za weekendowe zajścia w Białymstoku.

- Przewodniczący Rady Europejskiej Donald TuskTusk przyzwyczaił nas do tego typu insynuacyjnych wystąpień w mediach społecznościowych, jak to w sprawie wydarzeń w Białymstoku i nie jest to zgodne z rolą, którą na siebie przyjął - powiedział wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański w "Salonie politycznym Trójki".