Wiceszef MSZ odpiera zarzuty ws. pomocy Polakom w Izraelu. "To nie było organizowane przez nas"

Zastępca ministra spraw zagranicznych odniósł się do kilku kwestii związanych z pomocą organizowaną dla Polaków przebywających w Izraelu. Paweł Jabłoński zapewnił, że wszyscy otrzymają pomoc, nawet jeśli chwilowo pracownicy ambasady musieli zejść do schronu i nie mogli odebrać telefonu. Odniósł się również do informacji o rzekomych opłatach za lot z Izraela do kraju. I skomentował swoją obecność w Rybniku, zamiast prowadzenia działań np. z Warszawy.