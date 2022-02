Wiceszef MSZ o Putinie. Użył mocnych słów

- Złudzeń co do Putina nikt rozsądny nie powinien mieć już od dawna. Jeżeli ktoś uważał, że można traktować go jako partnera godnego zaufania, z którym można normalnie rozmawiać i ta rozmowa ma szczery charakter, wykazywał się naiwnością. W naszym regionie - i w Polsce, i w innych krajach Europy Środkowej - już dawno się jej pozbyliśmy. Doskonale wiemy, co Rosja robiła w 2008 roku w Gruzji, co robiła w 2014 roku w Ukrainie, co robiła w międzyczasie, mordując swoich przeciwników politycznych - mówił wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński w specjalnym wydaniu programu "Newsroom" WP. - Mam nadzieję, że dziś łatwowierność zniknie, że to będzie ta lekcja, z której Zachód kolektywnie wyciągnie wnioski i Rosja spotka się z konsekwencjami - dodał gość WP. - Mamy wielką nadzieję, że kiedyś z Rosją będzie można rozmawiać normalnie, ale do czasu, kiedy będzie tam rządził ten brutalny dyktator, to nie ma jakichkolwiek możliwości - podsumował Jabłoński.