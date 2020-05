WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wiceszef MEN ogłasza: uczniowie nie wrócą do szkół do końca roku szkolnego Wiceminister edukacji Maciej Kopeć wypowiedział się ws. powrotu uczniów do szkół. - Gdyby czytać to, co zostało powiedziane, to wynika z... Rozwiń już wiemy że klasy 13 Być może będ … Rozwiń Transkrypcja: już wiemy że klasy 13 Być może będą funkcjonować Jeżeli tak zdecydują szkoły i i rodzice ale myśli pan jest pan przekonany albo może pan wie do końca roku szkolnego uczniowie z pójdą do szkoły czy też nie oczywiście popatrzeć tak na o czym była mowa i czytać to co zostało powiedziane to wynika z tego jasno że do końca zajęć 24 czerwca Nie ma takiej decyzji aby uruchomić pracę pozostałych klas szkół podstawowych i Szkół ponadpodstawowych pani szal To znaczy że już jest nie uruchomić E no bo na razie mam mówi że nie ma decyzji o uruchomieniu ale gdy spojrzymy na kalendarz No to pojawiają się pytania czy będzie sens w ogóle uruchamiać szkoły to urządzenie które zostanie wydane ona będzie mówiła o przedłużeniu ograniczenia funkcjonowania Szkół do 26 czerwca przyjdź do końca zajęć dydaktycznych zajęcia będą wyglądały w takim razie i Kto kiedy i jak zdążę przeszkolić chociażby personel i nauczycieli Jak zachowywać te wszystkie więc mamy to check bez różnymi sytuacjami inaczej wygląda to przypadku klas 1-3 które będą uruchamiane tam gdzie będzie taka możliwość i taka Wola rodzi i w tym przypadku zostaną wydane bardzo szczegółowe wytyczne Ministra Edukacji Narodowej i generalnego inspektora sanitarnego i będą dotyczyły także innych aspektów pracy szkoły a więc będą dotyczyły także i konsultacji i przeprowadzenia egzaminu które także ewentualnego otwarcia internatów Jeżeli taka będzie konieczność dla chociażby uczniów którzy będą przystępowali do matury to będzie dotyczyło także zabiegów rewalidacyjnych dla uczniów o potrzebach edukacyjnych przy czym te wytyczne będą miały dwojaki charakter czyli specjalne wytyczne wyda dyrektor centralnej komisji egzaminacyjnej inspektorem sanitarnym które będą dotyczyła przeprowadzenia egzaminów czyli egzaminu ósmoklasisty maturalnego i egzaminów zawodowych A kiedy dokładnie te szczegółowe wytyczne ujrzą światło dzienne bo dzisiaj już jest 14 maja więc zapewne część tych wytycznych być może będzie przedstawiona dzisiaj jeżeli chodzi CK one też są w zasadzie gotowe natomiast Kręcimy rozporządzenie które dotyczy przeprowadzenia egzaminów to jest znacznie bardziej sprawne Być może te te wytyczne dotyczące egzaminów zostaną opublikowane i przekazane do wiadomości Szkół jutro Natomiast też które dotyczą klas 1-3 I tak to działa w tych pozostałych aspektów Również będą przekazywane dziś jutro dyrektorem stół