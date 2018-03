Wiceprezydenta Poznania się tłumaczy. "Przeszkadza wam alkoholik, a mieszkaliście z psychopatą"

Poszkodowani w wybuchu gazu w kamienicy w Poznaniu otrzymują już pierwsze mieszkania zastępcze. Nie wszystkim podoba się jednak ich lokalizacja. W trakcie spotkania wiceprezydentowi miasta Jędrzejowi Solarskiemu puściły nerwy.

- Zostałem źle zrozumiany. Chodziło mi tylko o to, że zazwyczaj nie mamy wpływu na to, kto mieszka za ścianą. Czasami są to też alkoholicy, w Polsce to poważny problem społeczny - wyjaśnia Solarski.