Poznań. Wybuch kamienicy mógł być próbą zatuszowania morderstwa

Na miejscy zawalonej kamienicy w Poznaniu zabezpieczono ciała pięciu ofiar. - Na jednym z tych ciał stwierdzono obrażenia, które biegli jednoznacznie określili jako obrażenia zadane przez osoby trzecie - mówi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.



Prokuratura Okręgowa w Poznaniu potwierdza, że doszło do morderstwa jednej kobiety. Póki co nie komentuje informacji o kolejnej zamordowanej przez mężczyznę ofierze. Z ustaleń rmf24.pl wynika, że była ona znajomą pary.

Z nagrań monitoringu wynika, że do eksplozji doszło w mieszkaniu na pierwszym pietrze. Jak ustalił "SE" mieszkała tam kobieta z kilkunastoletnim synem. Na parterze prowadziła salon kosmetyczny.

Podejrzany mąż ofiary wybuchu

Mąż kobiety pracował za granicą. Z nieoficjalnych informacji wynika, że para była w trakcie rozwodu. Kobieta chciała wyjechać za granicę, ułożyć sobie życie z nowym partnerem. Mąż nie chciał do tego dopuścić. Rzucił się na kobietę z nożem. Zamordował ją, odciął jej głowę a potem, by zatrzeć ślady zabójstwa doprowadził do wybuchu gazu.