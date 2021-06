"Odgrzewany kotlet". Wiceprezes Porozumienia bez ogródek o Donaldzie Tusku

Coraz głośniej mówi się o powrocie Donalda Tuska do krajowej polityki. Jak nieoficjalnie dowiedziała się w piątek Polska Agencja Prasowa, na początku lipca ma odbyć się posiedzenie Rady Krajowej PO z udziałem byłego przewodniczącego Rady Europejskiej. Za zamkniętymi drzwiami ma zostać podjęta decyzja, jaką rolę w partii pełnić będzie były premier. Ostatnio mówiło się o tym, że może zastąpić Borysa Budkę na stanowisku szefa Platformy. Co na to wiceprezes Porozumienia Michał Wypij? - Nie chcę obrażać pana premiera Donalda Tuska, ale nie wierzę w odgrzewane kotlety. Na wszystko jest miejsce i czas. Dziś jest czas na nowe idee, na nowe twarze, na nowe formacje, świeży powiew idei w polityce. Nie wierzę w odgrzewane kotlety i wielką moc Donalda Tuska - mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski.