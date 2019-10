Wicepremier Jacek Sasin: Może zatęsknimy jeszcze za posłem Stanisławem Nitrasem

- Kiedy zobaczyłem nowe osoby, które się znalazły w Sejmie, to pomyślałem, że jeszcze być może zatęsknimy za tymi osobami, które w pewien sposób kompromitowały Sejm. Zatęsknimy jeszcze za posłem Nitrasem czy za śpiewającą z mównicy panią poseł Muchą - zażartował wicepremier Jacek Sasin.

Media donoszą, że rząd PiS przywróci zlikwidowany resort skarbu państwa. Na jego czele miałby stanąć wicepremier Jacek Sasin. Gość portalu polskieradio24.pl nie chciał zdradzić, czy te pogłoski są prawdziwe. Stwierdził jednak, że nie będzie to na pewno odtworzenie ministerstwa skarbu w poprzednim kształcie. Ministerstwo skarbu zostało zlikwidowane za rządów Beaty Szydło.

- To nie jest model, który jest dzisiaj najlepszy na te wyzwania, które są przed nami - podkreślił Sasin. Dodał, że chodzi o utrzymanie wysokiego wzrostu gospodarczego w Polsce. Musi więc powstać resort, który będzie "inicjatorem działań podejmowanych przez spółki skarbu państwa".

Pytany o szanse na odzyskanie wraku samolotu Tu-154M ze Smoleńska, Sasin odpowiedział, że jest nastawiony do tego "dość pesymistycznie". Jego zdaniem , odpowiada za to rząd PO-PSL.

- Jestem dość pesymistycznie nastawiony co do perspektywy odzyskania wraku tupolewa. Za nami jest cały ciąg zdarzeń pomiędzy 2010 r. a 2015 r., te pięć fatalnych lat, w których zrobiono bardzo wiele, by Rosjanie mieli obecnie wszystkie atuty w ręku - ocenił wicepremier.