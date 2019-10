Warszawa. Rusza proces Sławomir Nitras vs. Kancelaria Sejmu

To pierwsza taka rozprawa w historii polskiego parlamentaryzmu. Sławomir Nitras (PO) pozwał Kancelarię Sejmu za decyzje byłego marszałka Marka Kuchcińskiego. Poseł stwierdza, że padł ofiarą dyskryminacji.

We wniosku procesowym Nitras zarzuca Kancelarii dyskryminację. Pozew jest oparty zarówno o polskie, jak i unijne przepisy zabraniające dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie oraz poglądy polityczne. Poseł PO dowodzi, że był dyskryminowany tylko za to, co mówił z trybuny Sejmowej.