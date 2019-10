Senator elekt Wadim Tyszkiewicz tłumaczy się z imienia. "Wychowywała mnie ulica"

- Nie wiem, dlaczego rodzice dali mi na imię Wadim. Wiem, że wybierali pomiędzy Wadimem a Arnoldem. Moi rodzice nie żyją. Tata zmarł, kiedy miałem 5 lat, a ukochana mama zmarła tragicznie, kiedy miałem 18 lat - tłumaczy senator elekt Wadim Tyszkiewicz na Facebooku. I podaje nieznane fakty ze swojego życia.

Wadim to wschodniosłowiańskie imię męskie, które popularne jest w Rosji, na Ukrainie, ale też np. we Francji. "W związku z dużym zainteresowaniem moją osobą poszukiwaczy sensacji spod znaku PiS, ale też moim przyjaciołom i sympatykom, wyjaśniam: nie wiem, dlaczego rodzice dali mi na imię Wadim" - napisał na Facebooku Wadim Tyszkiewicz.

"Ja urodziłem się w Hancewiczach (przed wojną Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej). Po wojnie cała moja rodzina wyjechała w ramach repatriacji do Polski i osiedliła się w okolicach Nowej Soli. Moi rodzice byli nauczycielami. My z mamą i siostrą, po śmierci ojca w 1963 r., ostatnią falą repatriacji w 1966-67, dołączyliśmy do naszej rodziny na Ziemiach Odzyskanych", zostawiając swój dom i rodzinne Polesie" - opisuje polityk.