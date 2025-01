Wiceministra o ewaluacji. Idą kolejne zmiany w pracach domowych?

Od kwietnia ub.r. w szkołach podstawowych prace domowe są nieobowiązkowe i nieoceniane. Co na ten temat po niecałym roku od wprowadzenia zmian myśli dziś Ministerstwo Edukacji Narodowej? - Będziemy dokonywać ewaluacji - zapowiedziała w programie "Tłit" WP wiceministra tego resortu Katarzyna Lubnauer. - Nie ulega żadnym wątpliwościom, że tego typu projekty trzeba ewaluować po jakimś czasie, ale może niech chociaż rok minie - dodała, podkreślając, że "ewaluacja ma sens wtedy, kiedy nie zakładamy tezy, czyli kiedy przyjmujemy informację, że chcemy dowiedzieć się czegoś realnie", co przyniosły wprowadzone zmiany. Gościni Patryka Michalskiego stwierdziła, że zmiana zbiera zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie od rodziców uczniów. - Pytanie brzmi, na ile można oceniać coś, co nie mamy pewności, że jest pracą własną dziecka? Co mogło być pracą rodziców, korepetytorów czy sztucznej inteligencji. W tym jest problem - oceniła Lubnauer.