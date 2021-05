Wiceminister z PiS Paweł Jabłoński wprost: Zbigniew Ziobro się myli

Posłowie Solidarnej Polski w większości zagłosowali przeciwko ratyfikacji ustawy o Zasobach Własnych UE (Funduszowi Odbudowy - przyp. red.). Sprawę komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. - Niepopieranie pieniędzy dla Polski to głosowanie przeciwko interesowi Polski - nie mam żadnych powodów, żeby to ukrywać - stwierdził jednoznacznie. - I ja to kolegom z Solidarnej Polski mówię osobiście, bezpośrednio - wielokrotnie z nimi o tym rozmawiałem. Mam wrażenie, że część z nich zgadza się ze mną, zgadza się z podejściem, że jakiekolwiek próby udawania, że to jest naruszanie polskiej suwerenności, to czysta polityczna demagogia - kontynuował Jabłoński. Wiceminister podkreślił, że "nie ma mowy o jakimkolwiek uwspólnotowieniu długu". - Więcej - nie ma mowy o tym, żeby poszczególne państwa były obciążane zobowiązaniami innych państw - zaznaczył. Jak mówił Jabłoński, "w teorii można sobie wyobrażać bardzo różne, kosmiczne scenariusze, tylko z realizmem to nie ma to nic wspólnego". Pytany, czy Zbigniew Ziobro się myli, odpowiedział: "Myli się. Niestety trzeba to powiedzieć wprost".

Rozwiń