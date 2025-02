Wiceminister współtwórcą "zamachu stanu?" "Z dumą to przyjmuję"

Prezes TK Bogdan Święczkowski poinformował, że zastępca Prokuratora Generalnego prok. Michał Ostrowski wszczął śledztwo ws. podejrzenia popełnienia "zamachu stanu". Tymczasem rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego, prok. Anna Adamiak wskazała, że zawiadomienie nie zostało prawidłowo zarejestrowane. - Nie możemy takich działań traktować poważnie - ocenił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Według niego "ma to bardziej znamiona manifestu politycznego niż realnego zawiadomienia do prokuratury". - Najbliższy współpracownik Zbigniewa Ziobry generalnie oskarża całą koalicję 15 października: od premiera, przez posłów, senatorów, ministrów, urzędników, wszystkich tych, którzy naprawiają państwo po PiS-ie. To jest czysty manifest polityczny - oświadczył Myrcha. Na uwagę Patryka Michalskiego, że jako wiceminister, Myrcha sam jest na tej liście, gość WP odparł, że "przyjmuje to z dumą". - Posłowie piszący o zamachu, wieczorem siedzą wygodnie w swoich fotelach, popijają kawkę, herbatkę czy piwko i piszą te idiotyczne wpisy w internecie. To absurd, który naraża nasze państwo na śmieszność - powiedział Myrcha. Wskazał, że mówienie o "zamachu stanu" w Polsce wpisuje się w rosyjską propagandę, która od lat próbuje stwarzać wrażenie, że rządy w krajach Zachodu znajdują się w głębokim kryzysie.

