Wiceminister w szpitalu. Tusk kpi z niego na wiecu

Tusk kpi z Wawrzyka

- Słuchajcie, oni sami aresztowali jakichś gości z MSZ-u, wiceminister próbuje popełnić samobójstwo albo udaje, że popełnia samobójstwo, policja, CBA pilnuje go w szpitalu, żeby nie puścił pary z gęby, bo wiadomo, jakby powiedział prawdę, wiadomo, co by się okazało, my sami dostajemy od nich dokumenty, z których wynika, że chodzi o setki tysięcy migrantów wpuszczanych przez PiS, czasami za kasę i oni jeżdżą teraz po Polsce i mówią, że to jest jakiś wymysł. Na końcu oczywiście zwalą na kogo, na Tuska, na Niemców, że będą zamknięte nasze granice - powiedział Donald Tusk w Otwocku.