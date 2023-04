Wiceminister uderza w komisarza: Janusz "nic nie mogę" Wojciechowski

Henryk Kowalczyk odszedł ze stanowiska ministra rolnictwa. - Tydzień temu, kiedy było stanowisko Solidarnej Polski i minister Zbigniew Ziobro zainicjował na Radzie Ministrów złożenie wniosku do Komisji Europejskiej o zastosowanie klauzuli ochronnej, która otwiera możliwości nałożenia ceł na produkty rolne z Ukrainy. Wyraziliśmy podobne zdanie jak organizacje rolnicze. Pan wicepremier Kowalczyk mówił, że kolejny rok liberalizacji doprowadzi do kryzysu i z tego powodu odszedł z funkcji ministra. W mojej ocenie jest tu kluczowe zadanie dla komisarza Janusza Wojciechowskiego - komentował w programie "Tłit" wiceminister rolnictwa i poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski. - W tej chwili buduje swój wizerunek jako Janusz "nic nie mogę" Wojciechowski. Brak aktywności pana Wojciechowskiego. Nie potrafię wykazać efektów jego pracy. Jest zapowiedź pogłębiania się kryzysu na rynku rolnym. Dzisiaj Janusz "nic nie mogę" Wojciechowski nie wykazuje nadmiernej aktywności w tym zakresie. Lobbing to polska racja stanu - dodał.