Wiceminister Tobiszowski się rozwodzi. Biskupi uratują jego małżeństwo?

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski rozwodzi się ze swoją żoną Danutą. Jak podaje "Fakt", w spór między małżonkami mają zaangażować się hierarchowie Kościoła. Polityk PiS ma również problemy z córką, która skarży się na jego zachowanie. Zgodnie z decyzją sądu Tobiszowski musi płacić jej alimenty.

Żona wiceministra Tobiszowskiego jest radną PiS w Rudzie Śląskiej. Według informacji "Faktu", Dorota Tobiszowska cieszy się nie tylko zaufaniem wyborców, ale również sporym poważaniem w środowisku kościelnym. - Dla nich informacja o rozwodzie to był szok, bo ona jest bardzo wierzącą osobą. Biskupi mają się zaangażować w misję jednania małżonków - powiedział "Faktowi" znajomy pary.

Dziennik donosi, że Dorota Tobiszowska rozważała zwłokę z wnioskiem o rozwód do zakończenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, w których jej mąż startuje z "dwójką" z listy PiS na Śląsku. Jak twierdzi znajomy Tobiszowskiej, kobieta postanowiła jednak nie zwlekać, by uniknąć spekulacji, że zależy jej na pieniądzach męża, które zarobi jako europoseł.