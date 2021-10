Wiceminister Ozdoba: nie powinniśmy płacić kar

Jacek Ozdoba, sekretarz stanu w resorcie do spraw klimatu w programie "Newsroom WP" odniósł się do sprawy zapłaty kar nałożonych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej za wydobycie węgla w Turowie. - Ta decyzja jest abstrakcyjna - mówił. Jak dodał, Polska nie powinna płacić kar. - Jeżeli jesteśmy obiektywni, to zwróćmy uwagę, ile krajów nie wykonuje orzeczeń TSUE. I czy tam jest taka pretensja? Kilka krajów nie wykonuje wyroków TSUE. Dlaczego akurat jest nagonka na Polskę? - pytał. I zaraz odpowiedział. - Bo jest wzrost gospodarczy, bo Polska ma swoje zdanie w Unii Europejskiej i to jest naturalny mechanizm, że każdy kraj reprezentuje swój interes – mówił wiceminister.