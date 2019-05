Wiceminister kultury o wykładzie Tuska. "Agitacyjne, prostackie przemówienie"

Jarosław Sellin jest zawiedziony poziomem przemówienia szefa RE, którego uważa za "toksycznego polityka dzielącego Polaków". Jeszcze bardziej bulwersujące według polityka PiS było wystąpienie Leszka Jażdżewskiego.

Szef Rady Europejskiej wygłosił w piątek na Uniwersytecie Warszawskim wystąpienie z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. - Jestem zawiedziony poziomem intelektualnym przemówienia Donalda Tuska . To było zwykłe, agitacyjne, prostackie przemówienie polityczne. To nie był wykład - powiedział na antenie Polskiego Radia 24 Jarosław Sellin.

Wiceminister kultury zwrócił także uwagę na słowa redaktora naczelnego "Liberte" Leszka Jażdżewskiego. - To było jeszcze bardziej bulwersujące. Tzw. suport to jest rzecz na ogół autoryzowana i w pełnej zgodzie z głównym mówcą uzgadniana. To co usłyszeliśmy było szokujące, a jeszcze bardziej szokująca była reakcja sali. Padały bolszewickie teksty - mówił.