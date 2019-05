Były szef MSZ o Tusku. "Od lat ingeruje w sprawy Polski, do czego nie ma prawa"

Witold Waszczykowski nie czeka na powrót szefa Rady Europejskiej do polskiej polityki. - Jak to się mówi w Polsce, nie mój cyrk - skomentował krótko. Przekonuje również, że nie zrezygnowałby ze stanowiska premiera na rzecz pracy w instytucjach międzynarodowych.

Były minister spraw zagranicznych zdradził co chciałby usłyszeć od Donalda Tuska, który w piątek wygłosi wykład na Uniwersytecie Warszawskim. - Wolałbym, żeby mówił o Unii Europejskiej, np. o brexicie, który zlekceważył kilka lat temu. Jednak on będzie po prostu ingerował, co pokazuje od kilku lat, w życie polityczne Polski, do czego nie ma prawa jako urzędnik międzynarodowy - mówił na antenie Radia Zet Witold Waszczykowski.