Witold Waszczykowski o Bieńkowskiej: kosmonautka. "Ta od klimatu i idiotów"

- Na pewno będzie nowy komisarz polski - obwieścił Witold Waszczykowski. Były szef MSZ zapewnił, że Elżbieta Bieńkowska może się już żegnać ze swoją funkcją. I wypomniał jej kilka wpadek.

- Kiedy byłem szefem MSZ, zapraszałem panią komisarz do Polski, do Warszawy. Odpowiadała że ona odwiedza Polskę tylko na urlop w Katowicach. Natomiast nie chciała współpracować z polskim rządem - stwierdził w rozmowie z PR24 Witold Waszczykowski.

Waszczykowski nawiązywał m.in. do ujawnionych w aferze taśmowej słów komisarz dotyczących zarobków jej znajomej. - 6 tysięcy... Rozumiesz to? Albo złodziej, albo idiota... To jest niemożliwe, żeby ktoś za tyle pracował - powiedziała Bieńkowska do szefa CBA Pawła Wojtunika.