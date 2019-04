Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Dorota Stalińska poparła Władysława T. Bartoszewskiego

Dorota Stalińska nie odpuszcza PiS. Kontrowersyjna aktorka wbija szpilę partii rządzącej zawsze, gdy tylko ma okazję. Tym razem padło na spot, w którym wyraziła poparcie dla startującego z list Koalicji Europejskiej Władysława T. Bartoszewskiego.

"Uwaga! Kochani, ważne przesłanie od Doroty Stalińskiej! 26 maja wybory do Parlamentu Europejskiego. Pani Doroto, dzięki!" - napisał na Twitterze Władysław T. Bartoszewski.

Syn Władysława Bartoszewskiego odniósł się w ten sposób do wsparcia, którego udzieliła mu znana z niechęci do PiS-u aktorka. Stalińska w nowym spocie zachęca, by iśc na wybory i oddać "stosowny głos".