Witold Waszczykowski skarży się na "skandaliczne warunki lotu". Internauci nie współczują

Były minister, kandydat do Parlamentu Europejskiego Witold Waszczykowski narzekał na Twitterze na "skandaliczne warunki służbowego lotu". Nie znalazł jednak zrozumienia internautów. "Nie pojmę tego dramatu" - napisała jedna z dziennikarek.

"Dziś na rejsowy lot do Brukseli LOT podstawił samolot tanich linii litewskich Get Jet" - napisał na Twitterze Witold Waszczykowski. Okazało się, że były minister stał się "ofiarą" tej sytuacji. "Skandaliczne warunki lotu dla osób, które nie lecą tam na wakacje lecz do pracy" - podkreślił.

"Nie pojmę tego dramatu"

"To według pana posłowie PiS-u muszą mieć lepsze warunki do lotu niż 'szare ludziki w Polsce'? Coraz bliżej do Wschodu... do Kazachstanu. W Nur-Sułtanie by pana zrozumieli posłowie. W Brukseli odradzam takie teksty" - zaznaczyła.