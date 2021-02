Wiceminister ironicznie o "ociepleniu klimatu". Jednoznaczna reakcja eksperta

- Zdecydowanie wszyscy naukowcy są zgodni, zmiany klimatu, inaczej: kryzys klimatyczny już jest. To nie jest coś, co dopiero będzie - powiedziała w programie "Newsroom" Barbara Rajkowska z Instytutu Ochrony Środowiska PIB, komentując niedawny wpis Tomasz Rzymkowskiego. Wiceminister edukacji i nauki ironizował, pisząc na Twitterze o rodzinnym wyjściu na sanki i przywołując w tym kontekście "zwolenników ocieplenia klimatu" W ocenie Rajkowskiej musimy już odpowiadać na "te bardzo ekstremalne zdarzenia", które występują, m.in. związane z podtopieniami. - My jakoś sobie poradzimy, natomiast przyszłe pokolenia będą miały bardzo trudno - stwierdziła.

