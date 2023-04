Wiceminister dostał serię pytań. Nie miał pojęcia, że chodzi o Tuska

Nie małego zaskoczenia doświadczył w programie "Tłit" WP wiceminister finansów Artur Soboń. Polityk PiS odpowiadał na serię pytań, nie znając ich kontekstu. Jak się później okazało, dotyczyły marszu opozycji 4 czerwca, na który zaprasza Donald Tusk. Soboń swoimi odpowiedziami pokazał, że spełnia "kryteria" udziału w nim, mimo że pochód ma być sprzeciwem wobec polityki PiS. Wiceminister podjął się natychmiastowego wysiłku kontry, wskazując, że to szef PO jest "kłamczuszkiem". - Ten marsz ma tyle wspólnego z tymi hasłami, które pan Donald Tusk umieścił w swoim tweetcie, co ja z baletem. Kłamczuszkiem jest bez żadnych wątpliwości (...). Bez przesady. Są jakieś granice porównywania nas do tych ludzi, którzy rządzili przed nami i spełniają per excellence definicję kłamstwa - odżegnywał się stanowczo Soboń.