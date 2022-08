Wiarygodność "Wiadomości" TVP. "Nie da się tej fabryki hejtu utrzymywać"

- Mówiłem, że dla zdrowotności jako lekarz nie polecam programu o godz. 19.30, bo można się ciężko rozchorować - mówił prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Gość programu "Tłit" WP był pytany o sondaż United United Surveys dla Wirtualnej Polski na temat wiarygodności informacji przekazywanych w "Wiadomościach" TVP. - Jeżeli w grupie wyborców PiS-u ok. 40 proc. ma jakieś wątpliwości, mniejsze lub większe, to jest to pula kilku milionów wyborców, do których można sięgnąć - tłumaczył prezes PSL, dodając, że TVP zmieni się, gdy do władzy dojdzie opozycja. - Nie da się tej fabryki hejtu utrzymywać - stwierdził.

