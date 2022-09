Sensacyjny list Tuska do Putina? Ujawniają Wiadomości TVP

- A teraz w Wiadomościach nieznany list Donalda Tuska do Władimira Putina z czerwca 2008 roku - zapowiedziała Danuta Holecka. - Publikujemy też treść dokumentu, z którym ówczesny szef MSZ Radosław Sikorski pojechał do Moskwy - dodała szefowa Wiadomości i wskazała, że oba dokumenty "świadczą o tym, że rząd Donalda Tuska w pełni świadomie dążył do uzależnienia energetycznego od Rosji, nie tylko Polski, ale i całej Unii Europejskiej" - oceniła prezenterka.