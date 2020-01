WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze wiadomości + 3 tvpwośpLeszek Miller Natalia Durman 3 godziny temu "Wiadomości" TVP o WOŚP 2020. Reakcja Leszka Millera "Wiadomości" TVP w dniu finału WOŚP 2020 oskarżyły, że Paweł Adamowicz zginął przez niedopatrzenie Jerzego Owsiaka i jego sztabu. Co na to... Rozwiń Mimo, nazwijmy to delikatnie niech … Rozwiń Transkrypcja: Mimo, nazwijmy to delikatnie niechęci telewizji publicznej i obecnej władzy do Owsiaka. Pan jak zbiera pieniądze na Owsiaka nie odczuwa pan tego, że jest niechęć? Nie. Myślę nawet, że jest efekt odwrotny od zamierzonego. Bo jeżeli władze, telewizja publiczna, niechętnie podchodzą do inicjatywy pana Owsiaka. To im bardziej niechętnie, tym chęć do świadczenia wpłat, do wrzucania nawet drobnych sum do puszek jest większa. Czyli rozumiem, że taka prześmiewcza trochę akcja - namawianie siebie w social mediach, że ci którzy są przeciwni, niech podpisują takie deklaracje: "Nie będę korzystał ze sprzętu WOŚP". Raczej jest tylko i wyłącznie prześmiewczą akcją? Nie no oczywiście poza tym jest bardzo smutna refleksja, że już pan wspomniał o telewizji publicznej. To gdyby zsumować wszystkie dotychczasowe wpłaty w całej historii Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To one będą o wiele niższe, niż jednoroczna dotacja z budżetu państwa dla telewizji publicznej. Ta dotacja pochodzi z naszych podatków. I co z tym fantem zrobić? No, bo mamy taką wiedzę i co teraz? Nic. Trzeba o tym mówić, a jak się władza zmieni, to również zapytać się organizatorów tych wszystkich zmian w budżecie o podstawy prawne. Ale, czy akcje Jurka Owsiaka, które trwają już prawie około 30 lat nie są wyrzutem sumienia dla wszystkich ekip? Rządzących? Że on po prostu musi te pieniądze zbierać, bo inaczej nasza służba zdrowia wyglądałaby zupełnie inaczej bez tego sprzętu? Nie, ale ja nie uważam, żeby to było w kontrze. Otóż, niezależnie od systemów organizowanych przez państwo. Zawsze pojawiają się grupy obywateli, którzy czynią, czy podejmują działalność charytatywną. I to się wspaniale uzupełnia. Jedno nie wyklucza drugiego. I jednocześnie mówiąc o telewizji publicznej, która dostała więcej pieniędzy jednorazowo, niż Owsiak zebrał przez cały ten czas. Ta sama telewizja publiczna wczoraj w wiadomościach właściwie oskarżyła, że Paweł Adamowicz zginął przez niedopatrzenia Jurka Owsiaka i jego sztabu. No, pamiętajmy, że niestety telewizja publiczna spełnia rolę nośnika propagandy rządowej. Dawno już wyzbyła się roli misyjnej. No i telewizja publiczna jest taka, jak chcą władze, które rządzą dzisiejszą Polską. Ostatnie pytanie. Jurkowi Owsiakowi należy się Pokojowa Nagroda Nobla? Co roku wracają te dywagacje, dlatego pytam pana, bo chyba marszałek Senatu powiedział, że on by się przychylił do tego. Ja bym też chętnie przywitał się z taką myślą i z taką decyzją. Ale wydaje mi się, że kryteria przyznawania Pokojowej Nagrody Nobla są nieco inne niż działalność charytatywna.