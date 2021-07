"Wiadomości" TVP i powrót Tuska. "Przeszli samych siebie"

Donald Tusk wrócił do polskiej polityki i podczas sobotniej Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej w praktyce przejął stery partii. Nie mogło to zostać pominięte przez "Wiadomości" TVP, a na przekazaniu informacji o zmianach w PO się nie skończyło. "Wiadomości przeszły dziś same siebie" - napisała na Twitterze Małgorzata Kidawa-Błońska.