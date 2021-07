Tusk kontra Kaczyński. Powrót wojny liderów? Ekspertka o rosnącej polaryzacji

Zaznaczyła, że polaryzacja "z jednej strony jest czymś złym, niepożądanym, czymś, czym jesteśmy zmęczeni, czego się obawiamy i czego nie chcemy", jednak - jak tłumaczy - czasem zjawisko to może mieć też pozytywne znaczenie, bo jasno określa, co jest czarne, a co białe, pozwala organizować się partiom. - Tusk wyraźnie zakreślił pole gry i to, po co wraca. Jak sam powiedział - żeby zło nazywać złem - nie ma "ale", bo wszystko, co jest przed "ale" zostaje zniweczone - komentowała politolog słowa byłego premiera.