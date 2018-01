Wiadomości TVP bez litości dla sędziów SN. "Wydawali wyroki haniebne"

Trwa weryfikacja kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Wiadomości TVP przypomniały przy tej okazji, z kim rządzący toczą bój. Posłużono się wypowiedzią premiera mówiącego, że w sądach wciąż zasiadają ludzie, którzy wydawali haniebne wyroki na opozycjonistów. W materiale padły ich nazwiska.

Wymagane kandydatury do KRS pojawiły się w ostatniej chwili. Jeszcze dzień przed ostatecznym terminem do uformowania 15-osobowej listy brakowało co najmniej czterech osób W czwartek zgłoszono jednek siedem kolejnych kandydatur. Teraz rządzący gromadzą informacje o potencjalnych sędziach.