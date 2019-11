WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze wiadomości + 4 tvpbartosz arłukowicztłitTomasz Grodzki Natalia Durman 2 godziny temu "Wiadomości" o Tomaszu Grodzkim. Bartosz Arłukowicz: to klasyczna propaganda - Obejrzałem końcówkę "Wiadomości", czekając na wystąpienie Tomasza Grodzkiego. To klasyczna propaganda, żenujący obrazek. Te plakaty, te... Rozwiń Czy Grodzki Czy Marszałek Borowski … Rozwiń Transkrypcja: Czy Grodzki Czy Marszałek Borowski będzie teraz głównym drugim ten Kosmiczna propaganda Wczoraj obejrzałem końcówkę wiadomości NATO wystąpień To żenujące Kiedy TVP To obrazy z tym majątkiem z tym Ja bym bardzo prosił TVP Żeby chodzić Spojrzał na Już powiedziało telewizją nam wszystkim Wyborcza Polkom i Polakiem Co robi Bank W sali sejmu W czasie Debaty parlamentarne i nowego No to obrazek jest zachwycony TVP sobie propagandzie Ogromny zasięgi pewnie oglądajmy oglądają miliony ludzi ale tak naprawdę każdy kto racjonalnie Żebyś coś widzisz że jest to propaganda rodem z PRL Która budzik tylko już śnieg zawsze nowa A co tam na pomysł Marszałek Rozpoczął swoje urzędowanie od TVP1 która ten pomysł wpadł myślę że może Tomek gorączkuje może ktoś z jego doradcy Bardzo dobry Dlaczego Dlatego Że w całej tej propagandzie kłamstwa lejącego się 24 na dobę 24 godziny na dobę wtedy wtedy Zwanej publiczne Trzeba ludziom zacząć mówić prawdę I te 10 minut które ma Zgodnie z ustawami przepisami ma szanse na Te 10 minut Dokładnie trzeba ludziom mówić o tym co się dzieje naprawdę Jeżeli występuje tam masz wrotki po latach nieobecności jak prawdziwej debaty publicznej W zderzeniu na przykład z tym materiałem który wzbudził chyba każdego kto widział tego pierwszego Polaka który jedzie do Zjednoczonych bez wizy Okazuje się Dziennikarz Dziennikarz przemysłowy bo nie oddzwoni dziennikarzami pracownik W telewizji tak dalej publicznej Zestawienie dwóch To wychodzi poważnie Grodzki i mówię o tym co się będzie działo w Czeladź I ci sami ludzie którzy muszą pokazać Wielkiego bo tak mówi prawo i Bardzo dobre Pokazują człowieka który jedzie do Stanów pierwszy raz bez wizy pokazuje że kupimy bilet Co to ustawka Igorka