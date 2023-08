"Wiadomości" o decyzjach PO ws. list wyborczych. "Dyktatura Tuska"

"Tajny współpracownik SB" i temat lustracji

PO i jej liderowi dostało się nie tylko za Kołodziejczaka, ale także za umieszczenie na listach Bogusława Wołoszańskiego, "tajnego współpracownika SB" - jak przedstawił go autor materiału. Przypomnijmy, że Wołoszański przyznał, Że w 1985 roku podpisał zobowiązanie do współpracy z Departamentem I MSW, co jak relacjonował, umożliwiło mu wyjazd do Londynu, gdzie realizował program "Sensacje XX wieku".