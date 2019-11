WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze minister sportu + 2 piotr mullertłit Natalia Durman 2 godziny temu Wiadomo, kto będzie nowym ministrem sportu. Rzecznik rządu Piotr Müller uchylił rąbka tajemnicy Wiemy już, kto będzie ministrem sportu, informacja ta zostanie opublikowana w tym tygodniu - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller w programie... Rozwiń Zbigniew Boniek Wiadomość to będzi … Rozwiń Transkrypcja: Zbigniew Boniek Wiadomość to będzie ministerstwo W tym tygodniu już właściwie będziemy Znaczy my wiemy ale ta informacja zostanie Czyli Ktoś umówiony Ale Ktoś jest szeroko rozumianego obozu Prawa i Sprawiedliwości czy bardziej z obozy Nie z opozycji nie nie nie Jakiś jakiś senator niezależny nie nie To bo to jakieś to informację się pojawiały dotyczące Zna to i tak dalej nie To nie jest No niektórzy mówili wczoraj w prosty nawet gdzieś taki tytuł przeczytałem że Sport Stało się minister song Ale to dużo wokół tego spekulacji medialnych pojawiły się nawet często jest tak bardzo trzeba ostrożnym Dziennikarze zadają Nie wyklucza Już nie wykluczam i już tutaj dalej idzie ścieżka Spekulacje w związku z tym tutaj mogę powiedzieć że to No dobrze mężczyzna Tego jeszcze nie ma No już pan wie ja wiem oczywiście ale jeszcze mnie chciałbym nie mam po prostu zgody pana Premiere Informacje co Przekazywać A ktoś ze sportu siada czy z folii Myślę że to jest osoba która jest Włącz ale osoba która na pewno ma związek ze świata sportu Czyli co europoseł Czarnecki Myślę że nie wraca chyba tutaj do Polski Krajowej Dobrze działa na poziomie parlamentu Ale to jest ktoś kto już jest obecny w polityce bardzo mocno w tej chwili rządzie był może nie chce dawać W związku z tym Tak jak mówię to ogłoszenie decyzji pa Premier w rzecznik rządu ale za zgodą