Wiadomo, jak będzie wyglądać ekstradycja Gruzina, Mamuka K. Polskie służby gotowe

Jeśli tylko ukraiński sąd zgodzi się na wydanie Polsce Mamuki K. 39-letniego Gruzina podejrzanego o zabójstwo, zostanie on od razu przewieziony do Łodzi. Tam prokurator przesłucha go w sprawie popełnienia zabójstwa. Decyzja o tymczasowym aresztowaniu na 30 dni została już podjęta.

- Ruszyły procedury związane z ekstradycją do Polski zatrzymanego w Kijowie podejrzanego o zabójstwo 39- letniego Gruzina. Obecnie czekamy na decyzję sądu ukraińskiego o tymczasowym aresztowaniu, następnie niezwłocznie wydamy wniosek o ekstradycję - poinformował dziś Krzysztof Kopania, rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi. - Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu uda się uzyskać decyzję o wydaniu podejrzanego - dodał prokurator.

Co stanie się z Mamuką K., gdy znajdzie się w Polsce

Zapewnił jednocześnie że polskie służby są gotowe na przyjęcie Mamuki K. Może on zostać odstawiony na jedno z przejść granicznych, gdzie przejmą do polscy policjanci. W przypadku transportu samolotem podejrzanemu będą towarzyszyć polscy policjanci, dowiaduje się WP.

Kolejny krok to przesłuchanie Gruzina w prokuraturze w Łodzi. - W procedurze wydania listu gończego już wydano decyzję o przedstawieniu zarzutów oraz tymczasowego aresztowania na 30 dni. Prokurator prowadzący sprawę będzie weryfikował okoliczności zdarzenia bezpośrednio z podejrzanym - dodaje rzecznik prokuratury.

Do zabójstwa 28-letniej Pauliny, mieszkanki Łodzi doszło 20 października. Wiadomo, że wcześniej kobieta bawiła się w klubach na Piotrkowskiej w Łodzi. Około godziny 8.20 w pobliżu kamienicy, gdzie rozegrał się dramat, ofiarę i podejrzanego zarejestrowały kamery monitoringu. Do zabójstwa na tle seksualnym miało dość kilka godzin później, ustaliła prokuratura. Na ciele ofiary stwierdzono ślady pobicia i rany kłute szyi. Przed godziną 18 ciało zostało przewiezione w okolicę Stawów Jana. Było owinięte w folię. Dopiero po kilku dniach przypadkiem odkryli je przechodnie.

Mamuka K. uciekł na Ukrainę. Policja zatrzymała go w Kijowie. Wcześniej w tej sprawie, pod zarzutem składania fałszywych zeznań aresztowano trzy osoby. To 44-letnia obywatelka Białorusi oraz dwóch Gruzinów.

Gruzini w Polsce: jest nam przykro

Okrutna zbrodnia poruszyła opinię publiczną w Polsce. Gniew internautów ujawnił się na profilu Mamuki K. w serwisie społecznościowym Facebook. Publikowano tam wiele nienawistnych komentarzy. Oskarżenia dotknęły również innych Gruzinów pracujących w Polsce. - Spotkałam się z kilkoma złymi komentarzami, m.in że jesteśmy "bandą imigrantów" i temu podobne - skarży się właściciela gruzińskiej piekarni w Warszawie. - Przykro mi, że niektórzy klienci dają ponieść się emocjom. Nie powinno się obciążać całej społeczności, wobec jednego tragicznego zdarzenia - mówi i dodaje, że pracuje normalnie. W środowisku pojawiła się plotka o pierwszym ataku na gruzińską piekarnię w Warszawie i zniszczeniu szyby wystawowej. Jednak właściciel wyjaśnił dziś, iż szyba pękła od nagrzanego pieca.

Według danych Policji w 2017 roku obcokrajowcy popełnili w Polsce łącznie 6264 przestępstwa, w tym 9 zabójstw i 79 rozbojów. W statystyce kryminalnej przodują jednak obywatele Ukrainy, którym przypisano ponad połowę przestępstw. Na tym tle Gruzini uchodzą za wyjątkowo spokojnych. Policja przedstawiła zarzuty dokładnie 111 osobom.