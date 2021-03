Wiadomo ile szczepionek dostanie Polska w I kwartale. Pfizer potwierdza

Szef Kancelarii Premiera i pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk stwierdził, że celem polskiego rządu jest zapanowanie nad pandemią w 2021 roku. Zdaniem prezes Pfizer Polska, jest to możliwe. - Zarówno UE, jak i Polska otrzymają w I kwartale 2021 r. pełną zadeklarowaną liczbę dawek szczepionki. Dla Polski to ponad 4,5 mln. Wielkość dostaw do UE rośnie z każdym miesiącem, w II kwartale potroimy liczbę dawek – przekazała w wywiadzie z Polską Agencją Prasową Dorota Hryniewiecka-Firlej.