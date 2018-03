Wiadomo, co Beata Szydło robi w komitecie społecznym. Tonie w powodzi paplaniny

Sellin referuje, co wyczytał w gazetach. Brudziński wzywa do poparcia "prorodzinnego przekazu PiS". Minister Zdrowia wyskakuje z pomysłem na product placement w telewizji. Rządowa burza mózgów na komitecie społecznym była tak słaba, że ministrowie nie zasłużyli nawet na zjedzone ciastka i kawę.

Zaczęło się jednak na poważnie. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przedstawił informację na temat sytuacji demograficznej. Dobrą: że w Polsce urodziło się o 20 tys. dzieci więcej niż prognozowali demografie. Złą: niektórym gminom na Podlasiu grodzi wyludnienie. To ze względu na wyjazdy do bogatszych regionów Polski.

Sukcesy i propaganda

Przypomnijmy że fenomen Sierakowic został już wielokrotnie opisany w mediach. W Dużym Formacie "Gazety Wyborczej", licznych publikacjach loklanych gazet. Wyjaśniał go wójt gminy Sierakowice Tadeusz Kobiela: - Nie trzeba tutaj pytać uczonych mężów, profesorów o to skąd się biorą dzieci. Ludzie się u nas po prostu kochają - komentował. - Wielką wagę przywiązuje się do spraw rodzinnych, a więc i do dzietności. W naszym przypadku klasyczny model to 2+4, czyli coś, co trudno wyobrazić sobie za granicą czy w innych częściach kraju - przyznał w rozmowie z dziennikarzami.