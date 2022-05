Wiaczesław Wołodin zaprzecza doniesieniom o pełnej mobilizacji. Nie można mu wierzyć

Mówił, że kiedy zaczęła się wojna - którą on i przedstawiciele Kremla nazywają "specjalną operacją wojskową" - prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uciekł z Kijowa w pośpiechu, co było kłamstwem. Teraz przewodniczący Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin zapewnia, że w Rosji nie będzie powszechnej mobilizacji. W tym przypadku również nie ma podstaw, by mu wierzyć.