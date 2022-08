WHO nie ma wątpliwości. COVID-19 znów zaatakuje Europę

Dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia w Europie Hans Kluge poinformował we wtorek podczas oficjalnej konferencji w Danii, że jesienią i zimą wzrośnie współczynnik zachorowań na COVID-19. Zdaniem Kluge, jest to wynikiem ciągłej przemiany wirusa, który uodpornił się już na większość środków zaradczych WHO. Naukowcy przewidują, że na Starym Kontynencie wkrótce przybędzie 250 mln potwierdzonych przypadków zakażeń od czasu wybuchu pandemii koranowirusa dwa i pół roku temu. Co więcej, od kilku miesięcy świat zmaga się z epidemią małpiej ospy. Jeśli chodzi o Europę, Kluge jest dobrej myśli i przewiduje, że wczesne oznaki z Francji, Niemiec, Portugalii, Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii pokazują, że małpia ospa znacznie osłabnie na siłach w następnych tygodniach, jednak wciąż nie można jej lekceważyć.