Wezbrana rzeka porwała most. Potężne ulewy w północnych Włoszech

Pogoda szaleje we Włoszech. Przez północ kraju przeszły burze z ulewami. Włoskie służby odnotowały, że w wielu rzekach poziom wody drastycznie wzrósł. Żywioł dał o sobie znać w miejscowości Valdoara w regionie Tyrol Południowy, gdzie prąd wody spływał w dół rzeki Rio Furcia, niszcząc wszystko na swojej drodze. Agencja AP udostępniła dramatyczne nagranie, na którym widać jak most w kilka sekund przestaje istnieć na oczach okolicznych mieszkańców. Szkody spowodowane przez burze odnotowano również w dolinie Pustertal, zwłaszcza w rejonie Gsies i Olang, gdzie wezbrane potoki również zmiotły z powierzchni ziemi drewniane mosty. Co więcej, po ulewach w Colfosco wielkie ilości kamieni i błota i błota osunęły się na samochody stojące na parkingu u podnóża szlaku Tridentine Ferrata.