Weto Andrzeja Dudy. Co teraz zrobi Kaczyński? Poseł nie ma wątpliwości

Co dalej z wolnymi mediami w Polsce? - był pytany wiceszef Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak w programie "Tłit" WP. - Logika działania prezesa Kaczyńskiego jest taka, że przegrupuje siły i będzie kontratak. Tak zawsze było. Skala tej porażki dla niego wobec własnych wyborców, wrażenie PiS-u, który się sypie, który nie potrafi ważnej rzeczy przeprowadzić, jest fatalne. Na pewno prezes Kaczyński podejmie bardzo szybko coś takiego, co ma zrobić przykrość prezydentowi Dudzie, opozycji, dziennikarzom. Nie mam co do tego wątpliwości. On jest na takiej drodze, że może już tylko działać ostrzej - komentował. W ocenie Siemoniaka "to, co zrobił prezydent Duda, jest dla PiS-u dotkliwym ciosem".