Weteran z USA walczy w obronie Ukrainy. "Nie mogę na to patrzeć w telewizji"

Na co dzień Vasquez zajmuje się remontami domów, ma czwórkę dzieci i mieszka z żoną w stanie Connecticut w USA. Do Ukrainy pojechał 14 marca. - Bycie żołnierzem jest w jego DNA - relacjonowała w rozmowie z "Daily Mail" Tina Vasquez. Podkreśliła też, że wspiera swojego męża. - Powiedziałam, żeby jechał. Tylko żeby wrócił. To jest coś, co musi zrobić i ja muszę go w tym wspierać - dodawała.