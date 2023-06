Weteran GROM: "Rosyjskie armaty do Polski nie wjadą"

- Pozbyliśmy się zakładów zbrojeniowych. To nie jest tajemnicą, że przez wiele lat w Polsce nie było fabryki produkującej proch. (...) Jestem krytyczny, bo to jest coś, na co płacę podatki. Chciałbym, by było tak, że jak będzie wojna, to będę na pewno bezpieczny - mówi "Naval". A jego zdaniem nie ma silnej armii bez silnego sektora zbrojeniowego.