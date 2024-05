Weteran atakuje Putina. "Wyślij FSB, żeby mnie zabili"

- Obiecuje i nie płaci. Ale to my (żołnierze - red.) obrywamy, umieramy, widzimy, jak naszym towarzyszom broni urywa głowy. Ruszasz do natarcia, a twój kolega dosłownie traci głowę? Czy to nie przerażające? A potem zgłaszasz się (po pieniądze - red.) do funduszu ochrony uczestników operacji specjalnej, do wojska, do komendy uzupełnień i oni ci odpisują: "zobaczymy". Wspaniale - relacjonował Zołotow.