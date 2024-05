"Jeden ze sposobów obrony". Ukraina znalazła sposób, by się chronić?

Dr Piekarski przywołuje przykład z historii. - W 1944 czy 1945 roku Niemcy przenosili produkcję pod ziemię, ponieważ nie mieli jak się bronić przed alianckimi nalotami. Niemcom to nic nie pomogło, bo już nic im nie mogło pomóc, natomiast w przypadku Ukrainy jest to jeden ze sposobów obrony. Pamiętajmy, że obronę dzielimy na aktywną i bierną. Aktywną, czyli na przykład zestrzeliwanie rakiet, dronów, ale bezpieczeństwo bierne to maskowanie, tworzenie budowli ochronnych, przenoszenie produkcji właśnie pod ziemię - wylicza.