Putin nie bez powodu wybrał Chiny. "Nowe stare otwarcie"

Oświadczenie Chin i Rosji

Marcin Przychodniak, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych ds. Chin, w rozmowie z Wirtualną Polską mówi, że Putin wybrał Chiny, ponieważ "jest to najważniejszy, z jego punktu widzenia, partner w tej chwili". - I to nawet przy założeniu, że to jest partner, od którego Rosja staje się coraz bardziej zależna. Chińskie wsparcie i gospodarcze, i polityczne, i dyplomatyczne jest kluczowe z punktu widzenia planów rosyjskich. Tych dotyczących Ukrainy, ale też tych dotyczących bardziej Europy czy Zachodu jako takiego - wyjaśnia ekspert.