Emocjonalny apel Zełenskiego. "Krytyczny moment"

"Musimy dostarczyć tę pomoc wojskową tak szybko, jak to możliwe"

Wołodymyr Zełenski po wtorkowym spotkaniu z Blinkenem wygłosił emocjonalne oświadczenie. - To, co moim zdaniem jest ważne dla obu stron, to przede wszystkim decyzja w sprawie pakietu pomocy wojskowej - musimy dostarczyć tę pomoc wojskową tak szybko, jak to możliwe - powiedział prezydent Ukrainy.