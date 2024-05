Spodziewają się ruchu Rosjan. "Zdecydowany atak w kierunku jednego obwodu"

Rosyjskie ataki w obwodzie charkowskim będą kontynuowane przez kolejne trzy-cztery dni - mówi szef ukraińskiego wywiadu wojskowego HUR generał Kyryło Budanow, cytowany przez "The New Voice of Ukraine". Po tym czasie rosyjskie wojska miałyby "rozpocząć nową, zdecydowaną ofensywę w kierunku obwodu sumskiego" - dodał.