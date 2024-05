Rząd Irlandii zdecydował. Ukraińcy dostaną mniej

Jak się szacuje, od czasu rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku do Irlandii przybyło ok. 100 tys. ukraińskich uchodźców, ale część z nich już wyjechała z tego kraju. W lutym tego roku irlandzki urząd statystyczny CSO oceniał liczbę Ukraińców na ok. 80 tys., ale też zwrócił uwagę, że tylko niespełna 18 tys. z nich jest zarejestrowane jako osoby pracujące.